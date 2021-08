Le poste-frontière de Spin Boldak, autre porte de sortie de l’Afghanistan

Or, la voie aérienne n’est pas la seule solution pour quitter l’Afghanistan. Un point de passage avec le Pakistan, pays frontalier, existe toujours au sud-est, entre les villes de Chaman et de Spin Boldak. Un poste stratégique à la frontière, tombé entre les mains des talibans le 16 juillet après d’intenses combats avec l’armée afghane et laissé ouvert aux flux de marchandises et de personnes. "Les talibans ont besoin des taxes de douanes", nous explique Bernard Dupaigne, historien spécialiste de l’Afghanistan. L'un des deux principaux postes frontaliers entre l'Afghanistan et le Pakistan, Spin Boldak est donc à ce jour "le seul endroit où les gens peuvent entrer et sortir" et "où les activités sont normales", selon Caroline Van Buren, représentante du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) de l’ONU en Afghanistan.