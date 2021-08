Invasion du Capitole : une vague de suicides au sein de la police de Washington

Le 6 janvier dernier, Kyle DeFreytag était intervenu pour protéger l'enceinte du Capitole après l'évacuation des émeutiers, selon le MPD, et avait contribué à faire respecter le couvre-feu, instauré peu après les événements. Gunther Hashida, lui, avait aidé à sécuriser le bâtiment pris d'assaut par les partisans de l'ancien président, avec l'équipe d'intervention d'urgence des opérations spéciales du MPD. Le premier avait rejoint la police de Washington en novembre 2016, tandis que le second officiait au MPD depuis 2003. "L'officier Hashida était un héros, qui a risqué sa vie pour sauver notre Capitole, le Congrès et notre démocratie. Tous les Américains lui sont redevables pour son grand courage et son patriotisme le 6 janvier et tout son engagement désintéressé", a salué Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des Représentants.

Ces deux suicides s'ajoutent à ceux de deux autres policiers de Washington, présents lors des attaques de janvier. Trois jours après les événements qui ont choqué l'Amérique, Howard Liebengood, en poste au Capitole depuis 16 ans, s'était donné la mort à son domicile. Depuis, sa famille se bat pour que son suicide soit reconnu comme étant intervenu "dans l'exercice de ses fonctions". Le 15 janvier, Jeffrey Smith, un officier du MPD depuis 12 ans, avait mis fin à ses jours dans sa voiture, à l'aide de son arme de service. Ce dernier avait été frappé à la tête avec une barre de fer pendant les émeutes.