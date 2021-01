Investiture : Joe Biden a prêté serment sur une bible de Douai

À l'investiture, une invocation a été prononcée par le prêtre jésuite Leo J. O’Donovan, un proche des Biden, avant que Lady Gaga ne chante l'hymne américain. Et, un peu avant midi heure locale, le président a posé la main gauche sur cette bible, levé la droite et récité le serment comme tous ses prédécesseurs : "Je jure solennellement que j'exécuterai loyalement la charge de président des États-Unis et que du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis." La formule "so help me God" (que Dieu me vienne en aide), souvent utilisée à la fin du serment, n'en fait pas partie à proprement parler.