À quoi ressemblent les dernières heures de Donald Trump à la Maison-Blanche ?

Compte Twitter supprimé, deuxième mise en accusation, d'anciens alliés politiques qui s'éloignent définitivement... À trois jours de la fin de son mandat, Donald Trump est plus isolé que jamais et semble déjà avoir tourné le dos à la présidence. Dans les bureaux de la Maison-Blanche, que notre correspondante à Washington, Laurence Haïm, a pu visiter, plus aucun signe d'activité depuis déjà plusieurs semaines. La plupart des collaborateurs sont déjà partis, les ordinateurs sont éteints, les cadres décrochés et les cartons faits.

Le président sortant semble désormais compter les heures, reclus, avant de pouvoir définitivement tourner la page de cette élection qu'il considère toujours comme truquée. LCI vous décrit ce à quoi ressemblent les dernières heures au pouvoir du 45e président des États-Unis.