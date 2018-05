Affaire Skripal : deux mois après son empoisonnement, la fille de l'ex-espion russe décrit son traitement "lourd et déprimant"

Sergueï Skripal, ancien colonel du service de renseignement de l'armée russe parti vivre au Royaume Uni, et sa fille, qui lui rendait visite, avaient été retrouvés inconscients sur un banc à Salisbury, où vit l'ex-espion de 66 ans. L'empoisonnement a provoqué une grave crise diplomatique entre Londres, soutenue par ses alliés occidentaux, et Moscou, accusé d'être responsable de l'attaque, mais qui nie vigoureusement toute implication. Cette crise s'est traduite par la plus importante vague d'expulsions croisées de diplomates de l'histoire.





Après la diffusion du témoignage de Ioulia Skripal, l'ambassade russe à Londres s'est réjouie de voir que la jeune femme était "en bonne santé", tout en insistant pour que des diplomates russes puissent avoir accès à elle. "Le Royaume-Uni a l'obligation de nous donner l'opportunité de parler directement à Ioulia pour nous assurer qu'elle n'est pas retenue contre son gré et ne fait pas de déclarations sous la contrainte", affirme l'ambassade dans un communiqué. "Pour le moment nous avons des raisons de penser le contraire."