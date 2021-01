Irak : au moins 32 morts à Bagdad dans un double attentat, le plus meurtrier depuis trois ans

Trente-deux personnes ont été tuées ce jeudi par deux kamikazes qui se sont fait exploser sur un marché du centre de Bagdad,

l'attaque la plus meurtrière depuis plus de trois ans dans la capitale irakienne. Un premier homme a déclenché sa ceinture explosive au beau milieu de vendeurs et de badauds sur le marché de vêtements d'occasion de la place Tayaran, a expliqué le ministère de l'Intérieur. Un attroupement s'est rapidement formé dans le but d'aider les victimes. Mais dans la foulée, un second kamikaze a fait détoner ses explosifs.

Soldats et ambulanciers ont immédiatement été envoyés sur place pour bloquer les accès autour de la place, déplacer les 32 corps et porter secours aux 110 blessés. Flaques de sang, lambeaux de vêtements déchiquetés au sol... une scène d'horreur était visible sur ce carrefour passant de la capitale avec pour bruit de fond les sirènes hurlantes des brancardiers.

L'ensemble du personnel médical, placé en état d'alerte maximale, redoute de voir ce bilan grimper dans les jours à venir.