Irak : des manifestants pénètrent dans l'ambassade américaine à Bagdad, Donald Trump menace l'Iran

Après avoir arraché des caméras de surveillance et brûlé des drapeaux, des manifestants réunis devant l'ambassade américaine de Bagdad sont parvenus à pénétrer à l'intérieur. Ces derniers étaient venus s'indigner de la mort de 25 combattants, tués dimanche dans des raids aériens en Irak et en Syrie, menés en réaction à l'attaque d'une base américaine deux jours plus tôt, faisant un mort et plusieurs blessés parmi les soldats.

Mais le rassemblement a rapidement dégénéré, selon des journalistes de l'AFP présents sur place. À coups de cris "Mort à l'Amérique", les manifestants en colère ont traversé les passages de sécurité puis forcé le passage aux forces irakiennes venues s'interposer entre eux et l'entrée du bâtiment. Sur les murs de l'ambassade, a été inscrit en arabe "closed by the order of the people", "fermé sur ordre du peuple", une expression revenant sous forme de banderoles dans les manifestations survenues à Bagdad, notamment en novembre dernier. Les manifestants ont également tenté de mettre le feu au mur extérieur de l'ambassade, comme le montre une vidéo circulant sur Twitter.