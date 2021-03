Irak : le départ des chrétiens d'Orient serait "un dommage incalculable", affirme le pape dans les ruines de Mossoul

Au total, ce sont 14 églises de la province de Ninive (nord), dont Mossoul est le chef-lieu, qui ont été détruites dont sept remontants aux Ve, VIe et VIIe siècle. Il a donc fallu construire une scène dans les ruines de quatre églises de différentes obédiences, dont l'église al-Tahira de Mossoul, vieille de plus de 1.000 ans, pour que le pape puisse s'adresser à une petite foule compacte.

Sous les youyous et les cris de "Viva papa", son message a été logiquement adressé aux "victimes de la guerre" contre le groupe État islamique (EI) qui a occupé un tiers du pays de 2014 à 2017. Dernier épisode d'une série de conflits en Irak qui ont poussé la majorité des chrétiens à l'exil. Ils ne sont plus que 400.000 dans le pays, contre 1,5 million en 2003, avant l'invasion américaine. "La diminution tragique des disciples du Christ, ici et dans tout le Moyen-Orient, est un dommage incalculable, non seulement pour les personnes et les communautés intéressées, mais pour la société elle-même qu'ils laissent derrière eux", a-t-il lancé.

Une allocution faite sous très haute protection tant la situation est encore tendue. Aux alentours gardes et barrages de sécurité étaient partout dans la province, où se terrent encore des djihadistes malgré la défaite militaire de l'EI fin 2017. Car si la visite du pape est historique, le dispositif sécuritaire déployé pour l'accueillir l'est tout autant. Les rares kilomètres que le pape a parcourus par la route l'ont été à bord de voitures blindées. Pour la majorité des 1.445 km de son parcours entamé vendredi, le souverain pontife est dans un avion ou un hélicoptère pour survoler plutôt que traverser des zones où se terrent encore des cellules jihadistes clandestines. Et tout cela, au beau milieu d'un confinement total décrété jusqu'à la fin de sa visite lundi matin, face à des contaminations au Covid-19 qui atteignent des records en Irak.