Irak : plus de 600 étrangers condamnés pour leur appartenance à Daech en 2018

On sait toutefois qu'une Allemande, un Belge et un Russe ont été condamnés à la peine capitale. Trois Français - deux femmes et un homme - ont quant à eux été condamnés à la prison à vie. On se souvient notamment du cas de Mélina Boughedir, jugée en juin dernier dans le cadre d'un deuxième procès et reconnue coupable, au titre de la loi antiterroriste - ou encore de Djamila Boutoutaou, condamnée en avril dernier.