Irak tente de tourner la page de Daech

Les Irakiens ont été appelés aux urnes ce samedi pour la première fois depuis la défaite de Daech. Un scrutin sous haute surveillance, marqué par une faible participation. Après des années de guerre, les jeunes n'ont plus d'illusions. La violence a été tellement omniprésente au quotidien que des émissions de téléréalité font tout pour l'exorciser.



