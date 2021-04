Irak : trois roquettes visent des soldats américains à l'aéroport de Bagdad

Mi-avril, les attaques ont franchi un nouveau palier : pour la première fois les factions irakiennes pro-Iran ont mené une attaque au drone suicide sur un QG des Américains à l'aéroport d'Erbil, au Kurdistan irakien (Nord). Et ce, en pleine période de tensions entre Washington et Téhéran autour de la question du nucléaire iranien.

Au cours des attaques depuis un an, deux sous-traitants étrangers, un sous-traitant irakien et huit civils irakiens ont été tués. Ces tirs sont parfois revendiqués par des groupuscules obscurs, en réalité des faux-nez des groupes armés pro-Iran présents de longue date dans le pays, estiment les experts en citant les discours de leurs leaders qui menacent régulièrement de "frapper plus souvent et plus fort" les 2.500 soldats américains encore stationnés en Irak.