Un drone tire une roquette sur l'aéroport d'Erbil au Kurdistan irakien

L'explosion à Erbil, entendue dans toute la ville, n'a pas été à proprement parler revendiquée mais, comme le 15 février lorsqu'une salve de roquettes avait tué à Erbil un Irakien et un sous-traitant étranger de la coalition antijihadistes menée par Washington, un groupuscule obscur, "Les Gardiens du sang", s'est manifesté. Ce groupe, un faux-nez des factions pro-Iran existant depuis des années en Irak et désormais intégrées à l'Etat, a de nouveau fait son apparition mercredi soir sur les chaînes Telegram des pro-Iran, se félicitant de l'explosion à Erbil. Et ce en pleine période de tensions entre Washington et Téhéran autour de la question du nucléaire iranien.

En octobre déjà, des pro-Iran avaient incendié le siège à Bagdad du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) après des critiques d'Hoshyar Zebari, membre de cette formation au pouvoir à Erbil. Cela n'a pas empêché celui-ci de dénoncer mercredi soir une attaque "terroriste à la roquette et au drone", liant les attaques de mercredi soir et du 15 février. "Il semblerait que la même milice qui a visé l'aéroport il y a deux mois recommence. C'est une escalade évidente et dangereuse", a-t-il ajouté, alors que les pro-Iran multiplient les déclarations guerrières, promettant de déloger "l'occupant" américain - comme le réclame un vote au Parlement à Bagdad depuis plus d'un an.

De nouveau, mercredi soir, le porte-parole d'al-Noujaba, l'une des factions pro-Iran les plus radicales du pays, qualifiait de "danger" les "forces d'occupation et l'ambassade (américaine) qui contrôle l'Irak, ses ressources et ses décisions".