Irak : une djihadiste française jugée à Bagdad

À Bagdad, une jeune mère française de 27 ans s'apprête à être jugée pour terrorisme, dimanche 3 juin 2018. Rappelons-le, cette femme, originaire de Seine-et-Marne, a été arrêtée en juillet dernier à Mossoul. Elle est accusée d'avoir rejoint Daesh en 2015 avec son mari et ses enfants, et risque la peine de mort. Une affaire qui a pris une tournure polémique après les propos tenus par le chef de notre diplomatie, Jean-Yves Le Drian, jeudi 31 mai, sur la chaîne d’information en continu LCI.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.