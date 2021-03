Malgré le Covid et les violences, le pape François se rend en Irak pour une visite historique

Le pape François est attendu ce vendredi en Irak pour un voyage hautement symbolique dans un pays martyrisé où il entend réconforter l'une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde, anéantie par conflits et persécutions. Le souverain pontife de 84 ans a déclaré qu'il effectuerait la toute première visite papale en Irak en tant que "pèlerin de la paix". Au cours de ce voyage de trois jours sous très haute protection, le saint patron des catholiques devrait souvent être seul sur les routes... refaites pour l'occasion, en raison d'un confinement total décrété dans ce pays.

Le pape entamera sa visite par un discours devant les dirigeants à Bagdad, la capitale du pays. Au-delà des difficultés sécuritaires ou économiques que subissent de plein fouet les 40 millions d'Irakiens, ils évoqueront sûrement le traumatisme supplémentaire des chrétiens. Quand en 2014, l'État islamique (EI) a pris la plaine de Ninive, bastion chrétien du nord, des dizaines de milliers d'habitants ont fui et peu font désormais confiance à des forces de l'ordre qui les ont alors abandonnés, disent-ils.

Samedi et pour la première fois de l'histoire, le pape sera également reçu dans la ville sainte de Najaf par le grand ayatollah Ali Sistani en personne, plus haute autorité pour de nombreux chiites d'Irak et du monde. Le pape participera également à une prière dans la ville d'Ur, berceau d'Abraham dans le sud tribal et rural, avec des dignitaires chiites, sunnites, yazidis et sabéens.