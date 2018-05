Iran : "Après le retrait des États-Unis, le discours conservateur porte davantage"

LCI : À l'image du drapeau américain en papier brûlé au parlement iranien ce mercredi ?

Amélie Myriam Chelly : Le fait de brûler un drapeau américain ne veut pas dire grand chose en Iran. Il ne faut pas oublier qu'une fois par an, il y a une fête destinée à commémorer la naissance de la République islamique, au cours de laquelle des drapeaux américains et israéliens sont piétinés et brûlés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe, en Iran comme partout, des dissonances entre les discours. En Iran, une classe parlementaire et présidentielle modérée s'oppose aux réactions bellicistes des Gardiens de la Révolution. Alors qu'en Israël, les milieux du renseignement et de l'armée sont plus favorables à l'accord que les milieux politiques. Idem aux États-Unis, où le département d'État est plus modéré que Donald Trump.

LCI : Le président iranien Hassan Rohani se trouve-t-il fragilisé ?

Amélie Myriam Chelly : Les leaders des récentes manifestations sont fâchés contre deux choses : l'État iranien et les États-Unis. Ils reprochent à l'État iranien de ne pas reverser à la population les bénéfices de la croissance et de dépenser beaucoup pour financer des mouvements alliés à l'étranger. Mais certains savent aussi que Rohani fait ce qu'il peut pour assainir l'économie et lutter contre la corruption. Ce dernier est d'ailleurs détesté des conservateurs qui s'étaient enrichis grâce aux sanctions en mettant en place une économie de contrebande, notamment dans le pétrole. La population se rend aussi compte qu'il a oeuvré pour l'ouverture à l'international et la fin des sanctions, notamment avec l'accord sur le nucléaire. Parmi les milieux éduqués en Iran, on pense que le plan des États-Unis est faire tomber le régime de l'intérieur en le laissant suffoquer économiquement.