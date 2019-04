Iran : après un entretien avec Rohani , Macron appelle à éviter toute escalade dans la région

"Il a souhaité qu’un dialogue constructif avec Téhéran se poursuive, sur la base d’un strict respect" de l'accord et "d’une vision claire de l’avenir du programme nucléaire civil de l’Iran".





Mais il a aussi fait part à son homologue iranien de ses "préoccupations sur le cas de l’avocate et militante iranienne" des droits humains Nasrin Sotoudeh et de nouveau appelé à sa libération. Déjà emprisonnée pour espionnage, la célèbre militante des droits humains, prix Sakharov du Parlement européen, a été condamnée à 12 ans de prison supplémentaires pour "incitation à la corruption et à la débauche" et 148 coups de fouet, notamment pour s'être présentée au tribunal sans le voile islamique obligatoire pour les femmes dans l'espace public.