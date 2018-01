Iran : derrière les manifestations, une économie en difficulté

"Je proteste contre les rentes économiques, l'injustice, les vols, les détournements d'argent. Qui est derrière ça ? Ceux qui vivent dans des palais, ceux qui ont des ministres millionnaires dans leur cabinet", dénonce un homme dans la séquence filmée, véritable camouflet à l'encontre de Hassan Rohani. Réélu l'an dernier, celui-ci a longtemps estimé que ses réformes étaient nécessaires pour mettre l'économie iranienne sur les rails. Le président avait des raisons d'y croire, lui qui a ramené l'inflation de 40% en 2013 - date de son accession à la présidence - à 10%. Il pouvait aussi s'appuyer sur un taux de croissance à deux chiffres l'an dernier (12,3%). Une performance rendue possible par le doublement des exportations pétrolières, à la faveur de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances, et la levée partielle des sanctions internationales.