Iran : Donald Trump a-t-il tweeté une photo classée secret défense ?

Comme l'explique un article de Spaceflight Now, site d'information spécialiste des questions relatives à l'espace, deux satellites commerciaux, des sociétés Planet et Maxar Technologies, avaient déjà repéré, la veille du tweet, des panaches de fumée se dégageant du site de lancement. Mais la résolution de leurs images n'était pas aussi bonne.





Si on en croit un message posté sur le forum SeeSat-L, où des passionnés du ciel partagent leurs observations , le cliché partagé par Donald Trump a très probablement été pris par le satellite militaire américain USA-224 qui survolait la zone au moment de l'accident.





Une résolution inédite et le parcours d'un satellite militaire américain qui correspond au jour de l'accident : le cliché partagé par Donald Trump serait une image prise par les services de renseignement et qui, normalement, reste secrète. Spaceflight Now rappelle que si "les représentants du gouvernement américain ont déjà publié des images de satellites espions du gouvernement", cela était toujours "sous forme dégradée afin de dissimuler les capacités du vaisseau spatial. La divulgation de Donald Trump semble révéler de nouveaux détails sur les capacités normalement secrètes du gouvernement américain en matière de collecte de renseignements."





De plus, le cliché est accompagné de plusieurs légendes qui indiquent le niveau de dégât causé par l'échec du lancement. Ainsi, grâce aux indiscrétions de Donald Trump, on apprend que deux véhicules d'assistance sont endommagés, tout comme la remorque du propulseur. Plus problématique pour l'Iran, la tour de montage de la table de lancement et le tracteur-érecteur-lanceur sont aussi bien abîmés. Des informations cruciales qui indiquent à l'Iran le niveau de renseignement que détiennent les Américains sur leur programme de lancement.