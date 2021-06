Iran : Ebrahim Raïssi, un ultraconservateur aux portes du pouvoir

En 2016, ce partisan assumé de l'ordre prend du galon. Le guide suprême Ali Khamenei le place en effet à la tête de la puissante fondation de charité Astan-é Qods Razavi, qui gère le mausolée de l'Imam-Réza à Machhad ainsi qu'un immense patrimoine industriel et immobilier. Trois ans plus tard, il le nomme chef de l'Autorité judiciaire.

Sans grand charisme et toujours coiffé d'un turban noir de "seyyed" (descendant de Mahomet), ce père de deux filles, marié à une professeure de sciences de l'éducation, cultive ses liens avec le Guide suprême. Derrière sa barbe poivre et sel et ses fines lunettes, il a en effet suivi les cours de religion et de jurisprudence islamique de l'ayatollah. Selon sa biographie officielle, il enseigne lui-même depuis 2018 dans un séminaire chiite de Machhad. Plusieurs médias iraniens voient en lui le possible successeur du Guide suprême, qui aura 82 ans en juillet. Il est d'ailleurs membre du bureau directeur de l'Assemblée des experts, à qui il revient de nommer le Guide.