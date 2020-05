Iran : la Franco-Iranienne Fariba Adelkhah condamnée à 5 ans de prison THOMAS ARRIVE / SCIENCES PO / AFP

JUSTICE - La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, détenue depuis juin 2019 en Iran, a été condamnée ce samedi à cinq ans de prison pour "collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale", a déclaré son avocat Saïd Dehghan.

Son procès s'était ouvert le 3 mars devant la 15e chambre du tribunal révolutionnaire de Téhéran. Et depuis, l'anthropologue franco-iranienne Fariba Adelkhah était en attente de son jugement. Selon son avocat Saïd Dehghan, la sentence est tombée ce samedi, la chercheuse a été condamnée à cinq ans de prison pour "collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale". Selon Me Dehghan, la chercheuse a aussi été condamnée à un an pour "propagande contre le système" politique de la République islamique, mais elle doit purger seulement la peine la plus longue. Cette condamnation peut néanmoins faire l'objet d'un appel.

Elle reste forte, moqueuse et en forme. - Son comité de soutien

L'anthrophologue, spécialiste du chiisme et chercheuse à Sciences-Po Paris, âgée de 61 ans, avait été arrêtée en juin 2019. Elle était poursuivie pour "propagande" contre la République islamique et "collusion en vue d'attenter à la sécurité nationale", des accusations jugées grotesques par son comité de soutien. Après sa comparution le 19 avril devant un tribunal à Téhéran, son avocat avait espéré une relaxe. Il n'en est rien. La chercheuse, qui avait été très affaiblie par une grève de la faim de 49 jours entre fin décembre et février, va mieux. "Elle reste forte, moqueuse et en forme", a précisé son comité de soutien. "Elle continue à s'occuper de la bibliothèque au sein de la prison d'Evine à Téhéran, à faire des traductions entre le français et le persan, et remercie ses soutiens", ont-ils ajouté.

Une plateforme de "e-manifestation" a été créée pour réclamer sa libération faute de rassemblement possible en raison de l'épidémie de Covid-19. Son collègue et compagnon, Roland Marchal, arrêté comme elle en juin 2019 alors qu'il venait lui rendre visite à Téhéran, a été libéré fin mars. Téhéran a alors évoqué un échange avec un ingénieur iranien détenu en France et menacé d'extradition vers les Etats-Unis.

La Rédaction de LCI