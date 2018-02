La police iranienne annonce l'arrestation d'une trentaine de femmes ayant ôté leur voile

La vidéo de la femme au foulard blanc sur un bâton a rapidement fait le tour du web au point de devenir virale et cette dernière a été arrêtée, indique Masih Alinejad, qui vit en exil depuis 2009. Selon une information diffusée sur Facebook par Nasrin Sotoudeh, une avocate spécialisée dans la défense des droits de l'homme, la femme a depuis été libérée.





Masih Alinejad, qui a fait l’objet de menaces de mort depuis le lancement d'une campagne plus large que #whitewednesdays il y a trois ans, a indiqué recevoir de nombreuses photos et vidéos de femmes imitant la fameuse vidéo. "Nous luttons contre le symbole d'oppression le plus visible", explique-t-elle avant d’ajouter : "Ces femmes disent : 'ça suffit. On est au 21e siècle et nous voulons être nous-mêmes.'"