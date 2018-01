Iran : les manifestations du 31 décembre ont fait dix morts

Dans plusieurs villes iraniennes, des manifestants ont filmé les mêmes scènes de violence. Dimanche 31 décembre 2017, au moins dix personnes ont péri au cours de mouvements de protestation contre le régime et ses nouvelles mesures d'austérité. Le président Rohani s'est montré compréhensif tout en condamnant les violences. Pour rappel, cette vague de contestation a débuté à Machhad et s'est propagée dans plusieurs villes, et ce jusqu'à Téhéran.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.