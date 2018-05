Iran : les parades face aux sanctions américaines

Au-delà des tensions diplomatiques qu'elle a créées, la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien remet en question des contrats signés entre les entreprises occidentales et l'Iran. D'autant plus que le président américain Donald Trump ne laisse que quelques mois à ces sociétés pour les annuler. La situation met en difficulté certains groupes comme Total, Airbus et Renault.



