Iran : neuf morts dans de nouvelles manifestations nocturnes, le président Rohani menace les protestataires

Le président Hassan Rohani, qui avait appelé au calme dimanche, a averti lundi que "le peuple iranien répondra aux fauteurs de troubles", qui ne sont selon lui qu'une "petite minorité". Et le ministère du Renseignement a prévenu dans un communiqué que "les émeutiers et les instigateurs" ont été identifiés et que "bientôt on s'occupera sérieusement d'eux".





Plusieurs "meneurs" ont été arrêtés lundi soir lors d’un rassemblement à Téhéran. Depuis le début du mouvement, ils sont des centaines à avoir été interpellés. Au total, 21 personnes ont été tuées dans les violences entourant les protestations contre le gouvernement d'Hassan Rohani et les difficultés économiques du pays.