Iran : qui sont les Gardiens de la révolution, l'armée de l'ombre au coeur de la répression des manifestations ?

Au-delà des chiffres, c'est le rôle de cette unité dans le quotidien en Iran qui a fait sa réputation. Et ce, depuis un décret du 5 mai 1979 qui lui confie la protection de la Révolution et du Guide suprême. Il s'agissait alors de réunir différentes unités paramilitaires en un seul organe dévoué au régime, pour le protéger et contrebalancer le poids considérable de l'armée régulière. C'est en vertu de cette protection que les Pasdarans se sont arrogés de nombreux pouvoirs au fil des ans : toujours selon l'IISS, ils ont absorbé 42,75% du budget de la défense nationale en 2012. Soit presque la moitié de ce budget pour une unité composée de trois fois moins d'hommes que l'armée régulière.





Rouage armé du régime, les Pasdarans ont également conquis du terrain coté politique. D’anciens membres ont en effet été nommés dans les cabinets, à la Défense, à l’Intérieur, au ministère du Pétrole. L'ancien président Mahmoud Ahmadinejad était lui-même un ancien membre de l'unité. Côté affaires, là aussi les militaires sont présents : après la guerre contre l’Irak, le Guide suprême a en effet autorisé les pasdarans à créer un groupe d’ingénierie, Khatam al-Anbia. Celui-ci emploie plusieurs dizaines de milliers de salariés et obtient chaque année des centaines de contrats. Pétrochimie, immobilier, télécommunications… les Pasdarans ont également profité ces dernières années de la politique nationale de privatisation pour s'immiscer dans toutes les sphères de l'économie iranienne. A ceci près qu'ils bénéficient d'exemptions d'impôts.





Une forme d'Etat dans l'Etat qui a nourri le ressentiment d'une partie de la population. Depuis quelques jours, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent ainsi des milliers de personnes défilant dans plusieurs villes contre les difficultés économiques et le pouvoir. Un membre des Gardiens de la révolution a été tué lundi soir et un autre blessé par des tirs de fusil de chasse. Les premières victimes du côté du pouvoir dans ce que certains considèrent déjà comme une "révolution".