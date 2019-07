Iran/Trump : le doigt sur la gâchette ?

Nous assistons à un nouveau jeu de poker entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump a annoncé, jeudi 18 juillet, qu'un navire de guerre américain avait abattu un drone iranien qui, selon lui, s'était approché un peu trop près d'un navire de la marine. De son côté, Téhéran déclare n'avoir perdu aucun drone en ironisant. Le baril de pétrole va-t-il s'enflammer au risque de plonger dans une crise diplomatique et sans doute économique ?



