Irlande du Nord : des policiers anglais et écossais mobilisés en cas de Brexit sans accord

L’ombre d’un Brexit sans accord avec l’Union européenne plane sur le Royaume-Uni. Un scénario qui pourrait engendrer des tensions en Irlande du Nord. Et pour cause, la frontière irlandaise deviendrait de fait la seule frontière physique séparant le Royaume-Uni et l’UE. Les contrôles seront alors rétablis, fragilisant l’accord de paix ayant mis fin au conflit nord-irlandais en 1998. L'économie du pays serait en outre fortement impactée, comme l'explique à Euronews l'agriculteur John Sheridan : "55% de nos agneaux sont envoyés dans le sud. 35% de notre lait est aussi acheminé vers le sud pour y être transformé.... avec le Brexit, tout cela serait complètement détruit. Notre business et l'avenir de nos familles pourraient aussi être ruinés."





De quoi provoquer un désordre que les autorités souhaitent d’ores et déjà anticiper. Ainsi, sur demande de la police nord-irlandaise, un millier de policiers anglais et écossais vont s’entraîner en janvier en vue d’un déploiement potentiel en Irlande du Nord, révèle The Guardian. Une formation nécessaire car certains équipements nord-irlandais diffèrent de ceux utilisés dans le reste du Royaume-Uni.