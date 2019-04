Irlande du Nord : une journaliste tuée durant des affrontements

"Complètement dingue". Ce sont les derniers mots Lyra McKee, publié jeudi soir, sur Twitter. Cette journaliste de 29 ans assistait à des émeutes à Londonderry, en Irlande du Nord. C'est là qu'elle a été tuée, a annoncé la police ce vendredi matin, qualifiant ce drame "d'incident terroriste".





"Je peux malheureusement confirmer qu'après des échanges de tirs cette nuit à Creggan (un quartier du nord de Londonderry, ndlr), une femme de 29 ans a été tuée", a annoncé sur Twitter le commissaire en chef adjoint de la police nord-irlandaise, Mark Hamilton. Selon l'agence littéraire Janklow & Nesbit, Lyra McKee est née à Belfast et a beaucoup écrit sur le conflit nord-irlandais et ses conséquences. Sur son compte Twitter, elle a posté jeudi en début de soirée une photo qui semble présenter les violences de Londonderry au cours de la nuit. "Je me tenais à côté de cette jeune femme quand elle est tombée à côté d'une Land Rover", a tweeté la journaliste du Belfast Telegraph Leona O'Neill. "J'ai appelé une ambulance pour elle mais la police l'a mise à l'arrière du véhicule et l'a emmenée à l'hôpital où elle est décédée".