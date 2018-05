Irlande : elles ont remporté la bataille de l'IVG

C'est officiel. Le droit à l'avortement est désormais reconnu en Irlande. Il a été plébiscité largement par les électeurs avec un "Oui" à plus de 66%, lors du référendum du vendredi 25 mai sur la libéralisation de l'IVG. La participation au scrutin a aussi été très forte. Deux électeurs sur trois sont allés voter. Le Premier ministre irlandais a qualifié cette victoire des partisans de l'avortement de "révolution tranquille".



