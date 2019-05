Irlande : une frontière invisible mais dans tous les esprits

S'il y a une frontière invisible, c'est celle qui sépare l'Irlande du nord de l'Irlande du sud. Parmi les arguments des fervents partisans de l'Europe, il y a celui de la paix entre ces deux pays. La guerre civile entre catholiques et protestants a duré jusqu'au début des années 2000. Mais le Brexit a réveillé les vieux démons. La principale crainte étant le retour d'une frontière physique.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.