"Je ne suis pas seulement attaquée pour ce que je fais, mais parce que je le fais en tant que femme" : entretien avec Seyran Ates, première femme imam d'Allemagne

Actuellement en France, au moins deux projets de mosquées progressistes sont à l’étude. Dans les deux cas, des femmes endosseraient le rôle d’imam. Si cela serait une première dans notre pays, des imams femmes existent déjà aux Etats-Unis, au Danemark et en Allemagne.





Là-bas, l’avocate germano-turque Seyran Ates a ouvert en 2017 la première mosquée progressiste du pays, dans laquelle les femmes et les hommes prient côte-à-côte, les voiles ne sont pas obligatoires, les homosexuels sont acceptés, et dans laquelle elle prêche. Une "audace" qui lui vaut aujourd’hui d’être placée sous protection policière, et de recevoir de nombreuses menaces de mort. LCI l’a interrogée sur son quotidien, la vie de sa mosquée, et sur la difficulté pour une femme d'être acceptée en tant qu'imam.