Israël : à Jérusalem, la manifestation de tous les dangers

La date initiale du rassemblement avait d'ailleurs été annulée en raison de la reprise des combats, au mois de mai, entre les deux parties. Cette marche, qui commémore "la journée de Jérusalem" - soit l'anniversaire pour les Israéliens de la "réunification" de la Ville sainte en 1967 - devait initialement se tenir le 10 mai. Mais l'événement avait été rapidement annulé. En cause : le climat de tension dans le quartier de Cheikh Jarrah, où des familles palestiniennes sont menacées d'éviction au profit de colons juifs, mais aussi les affrontements réguliers entre Palestiniens et policiers israéliens à l'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'islam.

Un mois et une guerre de onze jours entre le Hamas et l'armée israélienne plus tard, le raout va finalement avoir lieu ce mardi. Non sans susciter de vives inquiétudes. Avant même le début de cette marche, l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, a appelé "toutes les parties à agir de manière responsable et éviter les provocations qui pourraient mener à un nouveau round de confrontation". Et l'ambassade américaine à Jérusalem a demandé à ses employés de ne pas se rendre dans la Vieille ville de Jérusalem en raison de la "marche des drapeaux", organisées par des mouvements nationalistes et d'extrême droite israéliens, et de "possibles contre-manifestations".

À l'heure où l'Égypte et l'ONU multiplient les tractations en coulisses pour tenter de consolider un cessez-le-feu fragile, le moindre débordement pourrait faire craindre de nouveaux heurts. Le mouvement islamiste a d'ailleurs mis en garde Israël contre des représailles si la marche s'approchait du quartier musulman de la Vieille ville, et notamment de l'esplanade des Mosquées. Le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohammad Shtayyeh, a pour sa part mis en garde contre les "dangereuses répercussions" que pourrait avoir cette marche, qualifiée de "provocation et d'agression" envers les Palestiniens.