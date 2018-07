Israël adopte une loi controversée qui définit le pays comme "l'État-nation juif"

Pour un député d'opposition israélien, ce texte marque "la mort de notre démocratie". Le Parlement israélien a adopté jeudi

un projet de loi qui définit Israël comme "l'Etat-nation du peuple juif". Ce texte, adopté par 62 voix contre 55, fait de l'hébreu la seule langue officielle d'Israël, alors que l'arabe avait auparavant un statut identique à celle-ci, et affirme que "l'Etat considère que le développement des implantations juives relève de l'intérêt national et que l'Etat prendra les mesures pour encourager, faire avancer et servir cet intérêt".





Cette dernière partie du texte a été amendée. À l'origine, le projet de loi évoquait la possibilité de créer des localités exclusivement réservées aux juifs, ce qui excluait les citoyens arabes, qui représentent 17,5% de la population totale israélienne. Une formulation qui avait suscité de nombreuses critiques, de la part du président Reuven Rivlin lui même, ainsi que du procureur général Avishai Mandelblit. La délégation de l'Union européenne en Israël avait aussi jugé discriminatoire cette formulation. Une autre partie du texte recommandait aux tribunaux de s'appuyer sur la loi religieuse en l'absence de jurisprudence, mais n'a pas été votée.