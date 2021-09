Israël : avec la généralisation de la 3e dose, le pass sanitaire des personnes doublement vaccinées est-il rendu caduc ?

L'État hébreu, laboratoire à taille réelle pour Pfizer, a en effet lancé fin juillet une campagne de rappel. D'abord à destination des personnes de plus de 60 ans et plus, ce "booster" est désormais disponible dès 12 ans. Objectif : faire face à une courbe de cas qui ne cesse d'augmenter, notamment en lien avec le variant Delta, plus contagieux chez des adultes non vaccinés, mais aussi chez les personnes immunisées il y a plus de six mois. Le gouvernement a donc rendu disponible une troisième dose dès l'âge de 12 ans, cinq mois après la dernière injection. Une mesure censée relancer l'immunité contre le Covid-19, mais qui continue à faire débat, l'OMS ayant désapprouvé cette éventualité à plusieurs reprises.

Si le pays a décidé "d'élargir la possibilité de recevoir le booster, la 3e dose du vaccin, à toute la population", comme l'avait annoncé le directeur général du ministère de la Santé, Nachman Ash, il ne l'a pas pour autant rendue obligatoire.