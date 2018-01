Israël : la virée de son fils dans un bar à strip-teaseuses place Benjamin Netanyahu dans l'embarras

"Une plaisanterie de mauvais goût". C'est par ces mots que Benjamin Netanyahu a qualifié mardi les frasques de l'un de ses fils, épinglé dans la presse israélienne ces jours-ci. En cause ? Une virée arrosée entre amis dans les clubs de strip-teaseuses de Tel-Aviv. Une "plaisanterie" dont le Premier ministre se serait cependant bien passé…





Si elle est révélée cette semaine, l'affaire remonte à l'été 2015. A l'époque, Yaïr, le fils aîné de "Bibi", se trouve à bord d'une voiture avec Nir Maïmon, fils de Kobi Maïmon (l'un des hommes les plus riches d'Israël), Roman Abramov, collaborateur en Israël du milliardaire australien James Packer, un chauffeur et un garde du corps. Une virée immortalisée par un enregistrement de leur conversation, réalisé à leur insu et diffusé lundi soir à la télévision : les jeunes gens, apparemment éméchés, discutent sur un ton enjoué et en termes vulgaires de strip-teaseuses, de prostituées et même de l'ancienne petite amie de Yaïr Netanyahu.