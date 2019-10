Israël : Netanyahu jette l'éponge et renonce à former un gouvernement

ECHEC - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé qu'il renonçait à former un gouvernement. Son rival centriste Benny Gantz va être mandaté à son tour pour tenter de le faire.

Le 17 septembre dernier, à l'issue des élections législatives, Benjamin Netanyahu et son rival Benny Gantz ont récolté respectivement les soutiens de 55 et 54 élus pour diriger le prochain gouvernement, sans atteindre le seuil des 61 députés leur permettant de former un gouvernement majoritaire. Le président Reuven Rivlin avait mandaté Netanyahu pour tenter de rallier Gantz dans un gouvernement d'union. Mais les pourparlers n'ont pas abouti, et ce lundi, le Premier ministre a annoncé qu'il renonçait à tenter de former un gouvernement.