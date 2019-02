Israël : Benjamin Netanyahu visé par une triple procédure d’inculpation en pleine campagne électorale

Mais il y a aussi "l’affaire 1000" et "l’affaire 2000". Dans la première, il est reproché à Benjamin Netanyahu d’avoir accepté des cadeaux de la part de riches hommes d'affaires en échange de faveurs politiques. Dans la seconde, c’est un accord entre le Premier ministre et Arnon Mozes, directeur de la publication du journal Yedioth Ahronoth qui est en cause. "Bibi" aurait, en l’occurrence, obtenu une couverture lui étant favorable par ladite publication, en échange de la dégradation, via une nouvelle législation, d’un journal concurrent, Israel Hayom.