VIDÉO - "Israël est obligé de se défendre": Arno Klarsfeld justifie les tirs israéliens à Gaza

L’avocat a ajouté que cette inauguration, qui a eu lieu le jour anniversaire des 70 ans de la "Nakba" (ndlr : l'exode palestinien qui a eu lieu en 1948) n'est pas une double provocation pour les Palestiniens : "Il y a eu des réfugiés partout dans le monde et la plupart ont été intégrés dans leur pays d'accueil. Il n'y a que les Palestiniens qui n'ont pas été intégrés. A la même date, 600.000 juifs ont été expulsés des pays arabes."





Enfin, Arno Klarsfeld a regretté la position d'Emmanuel Macron concernant les affrontements à Gaza (ndlr : le président français a condamné les tirs israéliens) : "C'est la position de la France de vouloir être ami avec tout le monde. Je tiens quand même à rappeler que, quand la France est allée en Côte d'Ivoire, face à une foule hostile, elle a tiré, fait près de 100 morts et plus de 1.000 blessés et le ministère des Affaires étrangères avait alors parlé de légitime défense élargie."