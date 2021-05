Israël-Gaza : l'ONU lance une enquête sur les atteintes aux droits humains

L’ONU est passée à l’action après le conflit entre Israël et le Hamas, dont le cessez-le-feu a été conclu il y a une semaine. Jeudi, son Conseil des droits de l'homme, réuni lors d’une session extraordinaire, à la demande du Pakistan et des autorités palestiniennes, a acté le lancement d’une enquête internationale sur les atteintes aux droits humains commises dans les territoires palestiniens occupés et en Israël depuis avril, mais aussi sur les "causes profondes" des tensions.