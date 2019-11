Israël - Gaza : reprises des tensions après les assassinats ciblés de deux cadres du Djihad islamique

Les tensions ont connu une nouvelle escalade, ces dernières heures, dans le territoire palestinien de la bande de Gaza. L'armée israélienne a effectué des frappes ciblées sur deux hommes du Djihad Islamique, ce mardi 12 novembre. A Gaza, un haut commandant du groupe islamiste armé palestinien a été visé par une frappe et à Damas, en Syrie, des frappes ont ciblé quasi-simultanément la maison d'un responsable politique du Djihad Islamique, tuant deux personnes, dont son fils, a indiqué l'agence officielle syrienne Sana, en imputant la responsabilité à Israël. Le Djihad Islamique a immédiatement répliqué avec des salves de roquettes sur Israël où plusieurs villes étaient en état d'alerte.

Les sirènes d'alarme ont été activées dans de nombreuses villes de l'Etat hébreu, à proximité de la bande de Gaza jusque dans la métropole économique Tel-Aviv, où les écoles et les universités ont été fermées en raison des tirs. Depuis le début de la matinée, une cinquantaine de roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël, a indiqué l'armée israélienne. Si une grande partie d'entre elles ont été détruites en vol par "Iron Dome", d'autres se sont abattues près de civils, dont une sur une autoroute fréquentée, selon des images diffusées par la télévision israélienne.

D'après le ministère gazaoui de la Santé, la dernière frappe israélienne a fait au moins un mort, un homme de 20 ans, et des blessés. De son côté, l'Union européenne appelle à une "désescalade" rapide des tensions dans un communiqué. Cette désescalade est "maintenant nécessaire pour sauvegarder les vies et la sécurité des civils israéliens et palestiniens", a souligné la porte-parole de la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, dans un communiqué.