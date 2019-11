Israël : inculpé pour corruption, Benjamin Netanyahu dénonce une tentative de "coup d'Etat"

Aux grands maux... les grands mots. À peine Benjamin Netanyahu a-t-il appris, ce jeudi soir, son inculpation pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires, que le premier chef de gouvernement en exercice de l'histoire d'Israël à subir un tel affront a dénoncé de "fausses accusations motivées par des considérations politiques", et a affirmé ceci : "Ce qui se joue ici est une tentative de mener un coup d'Etat contre le Premier ministre."

La première affaire est appelée "4.000" ou "Bezeq", du nom d'un groupe israélien de télécoms. La justice soupçonne Benjamin Netanyahu d'avoir accordé des faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des millions de dollars au patron de Bezeq en échange d'une couverture médiatique favorable d'un des médias de ce groupe, le site Walla.

La deuxième affaire est appelée "1.000". Le Premier ministre y est soupçonné d'avoir reçu de luxueux cadeaux de la part de richissimes personnalités. Enfin, dans la troisième, celle dite "2.000", il est suspecté d'avoir tenté de s'assurer une couverture favorable dans le plus grand quotidien payant du pays, le Yediot Aharonot. Cette triple inculpation pourrait remettre en cause jusqu’à la pérennité du règne de Benjamin Netanyahu, alors que les députés israéliens ont maintenant trois semaines pour trouver un Premier ministre qui a le soutien d'au moins 61 d'entre eux sur 120, dans un contexte où "Bibi" est concurrencé par le centriste et ancien militaire Benny Gantz.