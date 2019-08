Israël interdit la venue de deux élues américaines pro-palestiniennes après une mise en garde de Donald Trump

Deux élues du Congrès américain indésirables en Israël. Les autorités de ce pays ont annoncé jeudi interdire à deux représentantes du Parti démocrate d'entrer en Israël en raison de leur soutien à la campagne de boycott de ce pays. Ilhan Omar et Rashida Tlaib, deux membres de l'aile gauche du Parti démocrate, devaient atterrir ce weekend à Tel-Aviv afin de visiter les Territoires palestiniens occupés. Une décision"scandaleuse" a déclaré Hanan Ashrawi, membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).





Peu de temps auparavant, le président américain Donald Trump avait estimé qu'Israël ferait preuve d'une "grande faiblesse" s'il acceptait de laisser entrer sur son territoire les deux élues musulmanes et pro-palestiniennes. Rashida Tlaib, représentante américaine d'origine palestinienne, et sa collègue Ilhan Omar "détestent Israël et tous les juifs, et il n'y a rien qui puisse être dit ou fait pour les faire changer d'avis", a affirmé le président américain sur Twitter.