Israël : la police recommande à la justice d'inculper le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour corruption

A la tête du gouvernement depuis 2009, après un premier mandat entre 1996 et 1999, Benjamin Netanyahu a dépassé les onze ans de pouvoir. La ministre israélienne de la Justice Ayelet Shaked a déjà affirmé qu'un Premier ministre inculpé officiellement n'était pas obligé de démissionner.





Le Parlement peut cependant engager une procédure spéciale contre le Premier ministre après la mise en examen et avant l'épuisement des recours si le chef du gouvernement est mis en cause pour turpitude morale, a-t-il ajouté. La justice israélienne peut avoir la main lourde contre les plus hauts dirigeants reconnus coupables de corruption. Le prédécesseur et ancien adversaire de Benjamin Netanyahu, Ehud Olmert, au pouvoir de 2006 à 2009, a ainsi été libéré en juillet après un an et quatre mois de prison.