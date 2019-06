Israël : Mc Donald's refuse-t-il réellement de s'installer en Cisjordanie ?

Est-ce vraiment le cas ? "Aloniel (l'entreprise détenteur des franchises McDonald's dans le pays, ndlr) n'a jamais eu de licence pour ouvrir des enseignes en Cisjordanie", a simplement communiqué Mc Donald's Israel. Un brin évasif.





En réalité, Omri Padan, le PDG d'Aloniel, n'a jamais vraiment caché son opposition à s'installer dans les territoires occupés. Mais cela ne date pas d'hier. Déjà en 2013, Rami Levy, gérant de supermarchés discount dans le pays, avait reçu une fin de non recevoir quand il avait proposé à Omri Padan d'ouvrir un restaurant Mc Donald's dans son nouveau centre commercial d'Ariel, une colonie de 20.000 habitants située en Cisjordanie. Il faut dire que l'homme d'affaires est l'un des fondateurs du mouvement anti-occupation "La Paix maintenant".





Cependant les décisions d'Omri Padan n'engagent pas totalement la marque américaine. Lui et Mc Donald's ont signé une master-franchise, en clair, ce contrat confère au chef d'entreprise l’exclusivité du développement en franchise de Mc Donalds dans le pays. Il s'agit d'une délégation de pouvoir entre la maison mère et un franchiseur local. Le choix politique de ne pas s'implanter dans les territoires occupés est donc une décision de Mc Donalds Israel autrement dit Aloniel et non de la maison mère Mc Donalds.