Israël : Netanyahu bientôt chassé du pouvoir par son ancien allié ?

À défaut d'avoir été scellé, l'acte d'union a déjà un nom : "la coalition du changement". Fin stratège politique, qui a su tirer avantage de ses alliances avec la droite et l'extrême droite, jouer des dilemmes sécuritaires et des conflits successifs entre Israël et Palestiniens, et plus récemment sur le succès d'une campagne de vaccination éclair contre le Covid-19, "Bibi" pourrait ne plus faire partie de la prochaine coalition gouvernementale.

Un raz de marée politique, tant Benjamin Netanyahu, plus long premier ministre de l'histoire du pays avec plus de quinze ans de mandat, en fonction depuis 2009 après une première prise de poste entre 1996 et 1999, a marqué l'Etat hébreu de son empreinte. Jugé pour "corruption" dans trois affaires, ces poursuites criminelles pourraient le rattraper s'il venait à perdre son immunité accordée en tant que chef du gouvernement.

La nouvelle coqueluche de la droite israélienne, son ancien ministre à plusieurs reprises Naftali Bennett a annoncé dimanche 30 mai son intention de se rapprocher de "(son) ami" Yaïr Lapid, du centre-gauche, chargé de former un gouvernement avant mercredi 2 juin au soir. Si les deux hommes parvenaient à s'entendre sur la répartition du nouveau gouvernement, ils pourraient mettre fin à près de deux ans de crise politique, marquée par la chute de quatre gouvernements successifs. Et c'est Naftali Bennett qui prendrait la tête du nouvel exécutif. "Ce gouvernement sera un danger pour la sécurité de l'Etat d'Israël. Il s'agit de l'arnaque du siècle", a répondu Benjamin Netanyahu quelques minutes à peine après la déclaration de son adversaire.