Israël : Netanyahu contraint de se mettre à l'abri en plein meeting après des tirs de roquettes depuis Gaza

Il a quitté la salle aux cris de "Bibi, Bibi" lancés par ses supporteurs, qui étaient une centaine à avoir fait le déplacement. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a été exfiltré du meeting qu'il donnait mercredi 25 décembre à Ashkelon, dans le sud du pays, dans le cadre de la primaire du Likoud.

Une évacuation décidée après l'annonce de tirs de roquettes imminents depuis la bande de Gaza. Le chef du gouvernement et son épouse Sara ont quitté la salle bien escortés et dans le calme d'après les images diffusées par la télévision publique Kann 11. et repérées par l'AFP. Des images sur lesquelles on voit aussi un agent de sécurité informer l'homme politique d'une "alerte rouge".