Israël : Netanyahu ordonne de poursuivre les "frappes massives" en riposte aux roquettes de Gaza

TENSIONS - Plus de 400 roquettes ont été tirées samedi et dimanche depuis Gaza en direction d'Israël qui a répondu par des frappes aériennes. Dimanche Benjamin Netanyahu a ordonné de poursuivre les "frappes massives" en riposte aux roquettes de Gaza. Au moins six Palestiniens ont été tués à Gaza et un Israélien est mort. Israël dément en revanche qu'une de ses frappes ait tué un bébé palestinien et sa mère.