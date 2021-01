Israël ouvre sa toute première ambassade aux Émirats arabes unis

Le gouvernement israélien a par ailleurs officiellement approuvé ce dimanche l'accord avec le Maroc qui doit toutefois encore obtenir le feu vert des députés de la Knesset, la chambre des députés israélienne. Dans la foulée de cette vague de normalisation, de nombreux accords commerciaux ont été signés entre les Émirats et Israël dans les secteurs de l'agro-alimentaire, du tourisme et des hautes technologies.

Les Palestiniens dénoncent la normalisation en cours des relations entre Israël et des pays arabes, estimant que ce processus n'aurait dû être envisagé qu'après - et non avant - une résolution du conflit israélo-palestinien. Avant les Émirats, l'Égypte et la Jordanie étaient les seuls pays arabes à avoir établi des relations diplomatiques avec l'État hébreu, après la signature, respectivement en 1979 et 1994, de traités de paix ayant mis fin à l'état de guerre avec le voisin israélien.