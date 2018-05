La Nakba, cette "catastrophe" en souvenir de laquelle des milliers de Palestiniens protestent

"La défaite des Arabes en Palestine n’est pas une calamité passagère ni une simple crise, mais une catastrophe (Nakba) dans tous les sens du terme, la pire qui soit arrivée aux Arabes dans leur longue histoire pourtant riche en drames", écrit l'auteur en ouverture de son ouvrage, comme l'a relevé Le Monde. Pour les Palestiniens, qui voient près de 400 villages être rasés, la Nakba devient peu à peu une expression pour décrire leur exode. De son côté, Israël n'a jamais reconnu de massacre et conteste les chiffres des destructions.





Aujourd'hui, plus de 12 millions de Palestiniens vivent à travers le monde, dont la moitié dans les Territoires occupés et en Israël, selon des chiffres officiels palestiniens. Plus de 5,5 millions sont enregistrés comme réfugiés auprès de l'ONU. Tous défendent leur "droit au retour", une revendication qui demeure l'une des questions les plus épineuses en vue d'un règlement - qui paraît de plus en plus distant - du conflit israélo-palestinien. En effet, Israël rejette catégoriquement un tel droit, faisant valoir qu'autoriser même une fraction d'entre eux à revenir reviendrait à proclamer sa propre fin en tant qu'État juif. Pour les Palestiniens, y renoncer semble inacceptable.