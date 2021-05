En Israël, un climat insurrectionnel qui inquiète au plus au point

La violence est encore montée d’un cran au Proche-Orient, où des heurts entre juifs et arabes ont éclaté dans plusieurs villes mixtes d'Israël depuis lundi et le début du conflit entre le Hamas et l'État hébreu. Le chef de la diplomatie américain, Antony Blinken, s’est dit "profondément préoccupés par la violence dans les rues d'Israël", lors d'une conférence de presse ce jeudi à Washington, jugeant qu'Israéliens et Palestiniens devaient "pouvoir participer sans crainte de la violence aux célébrations" liées à la fin du ramadan et à la fête de Chavouot, la Pentecôte juive.